क्यों ऑस्कर के लिए इस साल हनुमान अंश नहीं हो सकती नॉमिनेट? निर्माता नम्रता सिंह ने बताया कारण

नम्रता सिंह ने बताया, “हमें अपार शुभकामनाएं मिल रही हैं। लोग हमें बेहद प्यार दे रहे हैं। वहीं, हमारे बिजी रहने और छोटी टीम होने के कारण हम लोग ऑस्कर में आधिकारिक एंट्री के लिए सबमिट नहीं कर पाए। उसकी आखिरी तारीख 7 सितंबर थी जो हमसे छूट गई है। हमें हजारों लोगों के फोन आए कि आपने फिल्म को सबमिट क्यों नहीं किया? लेकिन सच यह है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। कलाकार और निर्देशक लगातार दौरों पर हैं, ऑफिस में शायद ही कोई रहता है। जिस वजह से यह मौका हमारे हाथ से निकल गया।"