iPhone लेकर पहुंचे समय रैना, आशीष चंचलानी का उड़ाया मजाक, शुद्ध देसी कॉमिक के ‘Nokia 3310’ पंच की AI वीडियो देख खूब हंसे यूजर्स

Samay Raina AI ad: समय रैना, आशीष चंचलानी और शुद्ध देसी कॉमिक का एक मजेदार AI वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। 'द वन विद आईफोन डुओ वर्सेज नोकिया 3310' नाम के इस वीडियो में तीनों का मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो में समय रैना नए iPhone की बात करते हैं, जबकि आशीष चंचलानी और शुद्ध देसी कॉमिक अपने मजेदार डायलॉग्स से माहौल बना देते हैं।