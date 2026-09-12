‘फैन नहीं तो सेलिब्रिटी कुछ नहीं’, आलिया भट्ट के बॉडीगार्ड ने सेल्फी ले रहे फैन को धकेला तो भड़का इंटरनेट

वहीं एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, “सेलिब्रिटी भी फैन बेस हैं, फैन नहीं तो सेलिब्रिटी कुछ नहीं।” एक और यूजर ने सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीर लेने की लोगों की चाहत पर सवाल उठाते हुए लिखा कि लोग फिल्मी सितारों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं और उन्हें आखिर तस्वीर की जरूरत ही क्या है। हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस के बीच आलिया भट्ट या उनकी टीम की ओर से इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।