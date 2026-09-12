‘बहुत लोग बीमार हुए, कुछ दुनिया को अलविदा कह गए’, सलमान खान की हेल्थ को लेकर अर्शी खान ने कही ये बात?

अर्शी खान ने कहा, "3-4 सालों से मैं देख रही हूं कि सलमान खान की हेल्थ में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी बीमार दिखते हैं। वो बीमारी के अंदर भी काम कर रहे हैं।" अर्शी ने आगे ‘बिग बॉस’ से जुड़े लोगों की सेहत को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा "शो से जुड़े कई लोग बीमार हुए हैं और कुछ दुनिया को अलविदा कह गए हैं। इसी वजह से मैं नहीं चाहतीं कि सलमान के साथ भी कुछ ऐसा हो।"