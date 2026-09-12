Ram Kadam: ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ भारत ने उठाई मजबूत आवाज, राम कदम बोले- दुनिया को एकजुट होकर लड़ना होगा

नवरात्रि के दौरान मांसाहारी भोजन को लेकर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर राम कदम ने कहा कि कोई व्यक्ति क्या खाता है और कब खाता है, यह उसका निजी फैसला है। इस विषय को अनावश्यक रूप से बड़ा विवाद बनाने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि और गणपति जैसे धार्मिक अवसरों पर आस्था रखने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खानपान का पालन करते हैं। किसी व्यक्ति की निजी पसंद में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। गरबा आयोजनों में प्रवेश को लेकर विश्व हिंदू परिषद की मांग पर राम कदम ने कहा कि गरबा को केवल मनोरंजन या नृत्य के कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नवरात्रि में देवी की आराधना और श्रद्धा के साथ किया जाने वाला पारंपरिक रास ही गरबा की मूल भावना है। किसी भी जाति या पंथ का व्यक्ति यदि देवी में श्रद्धा और आस्था रखता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। गरबा के धार्मिक स्वरूप और उससे जुड़ी आस्था की भावना को समझना जरूरी है।