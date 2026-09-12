अमेरिका की तानाशाही तोड़ने के लिए बना ब्रिक्स-ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान

Iran America Conflict: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने शनिवार को कहा कि ब्रिक्स समूह की स्थापना खासतौर पर अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों का मुकाबला करने के इरादे से हुई थी। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर 'इंडिया टुडे' को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह समूह वाशिंगटन की मनमानी नीतियों को चुनौती देने के लिए बना है।