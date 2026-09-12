BRICS Summit 2026: पीएम मोदी के रात्रिभोज में पहुंचे अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री

PM Modi BRICS Dinner: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम भारत मंडपम में विदेशी नेताओं के सम्मान में विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। इस रात्रिभोज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।