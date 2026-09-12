BRICS Summit: ईरान को लेकर अमेरिका को कड़ा संदेश, भारत में शी जिनपिंग ने दे दिया बड़ा बयान

मुलाकात के शुरू में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले सहयोग के लिए वे आभार जताते हैं। पीएम मोदी ने शी के ब्रिक्स समिट में दिए गए सकारात्मक बयान की भी तारीफ की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की।