BRICS Summit में नेहरू और बांदुंग की एंट्री, जयराम रमेश ने बताया 1955 से आज तक का कनेक्शन

BRICS Summit 2026: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को दिल्ली में चल रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की तुलना 1955 के ऐतिहासिक बांदुंग सम्मेलन से की। उन्होंने कहा कि आज का विस्तारित BRICS उस सहयोगी सोच का आधुनिक, ज्यादा ताकतवर और संसाधन संपन्न रूप है, जिसका आधार समानता और आपसी लाभ था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर नई दिल्ली घोषणा पत्र के एक हिस्से को शेयर करते हुए मौजूदा BRICS बैठक को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर तथा इंडोनेशिया के सुकर्णो जैसे एशियाई-अफ्रीकी नेताओं की सोच से जोड़ा।