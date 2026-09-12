भ्रष्टाचार पर भूपेंद्र पटेल का सख्त रुख, हर्ष सांघवी बोले- देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसरों को ‘गंगाजल’ पिलाया

सांघवी ने कहा कि गांधीनगर में पिछले कुछ वर्षों में शाम और रात के समय भी काफी बदलाव आया है। पहले शाम होते ही शहर की सड़कें सूनी हो जाती थीं, लेकिन अब देर रात तक यहां चहल-पहल रहती है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान लोगों को देर रात तक गरबा खेलने और मां अंबा की आराधना का अवसर देने के साथ छोटे व्यापारियों को भी कारोबार का मौका देने की कोशिश की गई है। उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने लोगों से शहर की सफाई में सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे और डिग्रीधारी लोग भी कई बार पानी की बोतल, वेफर के पैकेट और अन्य कचरा सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। इससे सफाई कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।