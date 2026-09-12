12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

भ्रष्टाचार पर भूपेंद्र पटेल का सख्त रुख, हर्ष सांघवी बोले- देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसरों को ‘गंगाजल’ पिलाया

Harsh Sanghavi: गांधीनगर में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rakesh Mishra

Sep 12, 2026

Gujarat Deputy Chief Minister

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी। फोटो- आईएएनएस

Gujarat Deputy Chief Minister: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि वे ज्यादा बोलने के बजाय सीधे काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पटेल सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। गांधीनगर में शनिवार को 1,848 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सांघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री पटेल ने भ्रष्ट अधिकारियों को ‘गंगाजल पिलाने’ का काम किया है।

'कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित हुई'

उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना राजनीतिक दुर्भावना के नागरिकों के हित को प्राथमिकता देते हुए लगातार विकास के फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि कभी गांधीनगर की पहचान मुख्य रूप से सचिवालय से होती थी, लेकिन अब शहर आधुनिक सुविधाओं, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांधीनगर और आसपास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित हुई हैं। इनमें विश्वविद्यालय, हेलिपैड एग्जिबिशन ग्राउंड, गिफ्ट सिटी और महात्मा मंदिर प्रमुख हैं।

सफाई में सहयोग करने की अपील

सांघवी ने कहा कि गांधीनगर में पिछले कुछ वर्षों में शाम और रात के समय भी काफी बदलाव आया है। पहले शाम होते ही शहर की सड़कें सूनी हो जाती थीं, लेकिन अब देर रात तक यहां चहल-पहल रहती है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान लोगों को देर रात तक गरबा खेलने और मां अंबा की आराधना का अवसर देने के साथ छोटे व्यापारियों को भी कारोबार का मौका देने की कोशिश की गई है। उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने लोगों से शहर की सफाई में सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे और डिग्रीधारी लोग भी कई बार पानी की बोतल, वेफर के पैकेट और अन्य कचरा सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। इससे सफाई कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

30 नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाई

उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने और स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हर्ष सांघवी ने करीब 30 नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाई। दोनों ने एक ई-बस में आम यात्रियों की तरह सफर करते हुए मंत्रियों के आवासीय परिसर तक यात्रा की। सांघवी ने 1,848 करोड़ रुपए के विकास पैकेज के लिए गांधीनगरवासियों को बधाई देते हुए शहर के विकास में जनता की भागीदारी जारी रखने की अपील की।

Maharashtra: घर की खिचड़ी खाई, 24 घंटे में चली गई 2 मासूम भाई-बहन की जान, मां को 10 घंटे तक नहीं बताई बेटी की मौत

ये भी पढ़ें
Food Poisoning Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Sept 2026 08:57 pm

Published on:

12 Sept 2026 08:57 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भ्रष्टाचार पर भूपेंद्र पटेल का सख्त रुख, हर्ष सांघवी बोले- देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अफसरों को ‘गंगाजल’ पिलाया

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद: क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 4.5 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्त; 3 गिरफ्तार

Ahmedabad Crime Branch
अहमदाबाद

खाद्य तेल की रीपैकिंग इकाई में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, 3.93 लाख रुपए का खाद्य तेल जब्त

Ahmedabad news
अहमदाबाद

Gujarat: छोटाउदेपुर जिले में खोजी गई ‘रुंजिया रिपेंस’ पौधे की एक नई किस्म

geer new kism
अहमदाबाद

Gujarat : राणक गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, 200 से अधिक छात्राओं की बिगड़ी तबीयत

Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: ठेके पर नौकरी लगवाने के नाम पर 95 हजार की रिश्वत लेते चार गिरफ्तार

ACB gujarat
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.