केजरीवाल के ‘शीश महल’ विवाद में BJP-AAP आमने-सामने, 14 सितंबर को खुलेगा राज!

PAC के सदस्य 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे 6 फ्लैगस्टाफ रोड पहुंचेंगे। यहां बंगले का निरीक्षण किया जाएगा।

ANI को मिले दस्तावेजों के मुताबिक, यह दौरा CAG रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों की जांच के लिए किया जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तब यही उनका आधिकारिक आवास था। वहीं इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने CAG रिपोर्ट को PAC के पास भेजा था। अब कमेटी की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है।