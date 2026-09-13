अमित शाह का जेन जी आंदोलन पर बयान, ‘लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार, इमरजेंसी लगाकर शासन करना भाजपा की संस्कृति नहीं’

Amit Shah: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाएगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जेन जी आंदोलन से जुड़े सवाल का भी जवाब दिया। जेन जी आंदोलन को लेकर अमित शाह ने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं। कई विषयों पर लोगों की अपनी राय होती है और उसे व्यक्त करना भी जरूरी है। भाजपा की सरकार इमरजेंसी लगाकर शासन नहीं कर सकती। यह कांग्रेस की संस्कृति है, हमारी नहीं। हम बातचीत में विश्वास रखते हैं।