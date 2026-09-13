‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की विजेता बनीं फरहाना भट्ट? ग्रैंड फिनाले से लीक हुए वीडियो

खतरों के खिलाड़ी 15 (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Khatron Ke Khiladi 15 Winner: टीवी के पॉपुलर स्टंट रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को लेकर फैंस के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसके विनर की हो रही है। शो के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग मुंबई में पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विजेता को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने लगे हैं। कुछ लोग फरहाना भट्ट को शो का विजेता बता रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर चल रही दूसरी चर्चाओं में अविनाश मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि, अभी तक शो के मेकर्स की ओर से विनर के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
फिनाले शूट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें फरहाना भट्ट को होस्ट रोहित शेट्टी के साथ गले मिलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में स्टेज पर आतिशबाजी भी नजर आती है। इसी वजह से फरहाना के फैंस को लग रहा है कि शायद उन्होंने इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। हालांकि, केवल इस वीडियो के आधार पर उनकी जीत की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिनाले में आतिशबाजी किसी खास सेगमेंट या प्रदर्शन का हिस्सा भी हो सकती है।
दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और दावों में अविनाश मिश्रा को ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ का विजेता बताया जा रहा है। इन चर्चाओं में करण वाही के दूसरे रनर-अप रहने की बात भी कही जा रही है। लेकिन ये सभी दावे फिलहाल सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं और इनकी पुष्टि शो के निर्माताओं की तरफ से नहीं हुई है। ऐसे में फैंस के लिए अभी यह तय करना मुश्किल है कि फरहाना, अविनाश या कोई तीसरा कंटेस्टेंट ट्रॉफी अपने नाम करेगा।
‘खतरों के खिलाड़ी 15’ का प्रीमियर 1 अगस्त 2026 को हुआ था। इस सीजन की शूटिंग कुछ महीने पहले दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। इसके बाद ग्रैंड फिनाले की शूटिंग रविवार को मुंबई में की गई। शूट के दौरान शो के कंटेस्टेंट्स और रोहित शेट्टी को मुंबई के एक स्टूडियो के बाहर देखा गया।
इस सीजन में करण वाही, अविनाश मिश्रा और फरहाना भट्ट के अलावा गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, ओरी, जैस्मिन भसीन, रित्विक धनजानी, हर्ष गुजराल, शगुन शर्मा, अविका गौर, विशाल आदित्य सिंह और रुहानिका धवन जैसे सितारों ने हिस्सा लिया। अब तक शगुन, अविका और विशाल शो से बाहर हो चुके हैं। गौरव खन्ना भी एलिमिनेट हुए थे, लेकिन बाद में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर उन्होंने वापसी की।
शो में ओरी ने भी अपने स्टंट से दर्शकों को चौंकाया है। सोशल मीडिया पर उनकी छवि भले ही एक अलग तरह की हो, लेकिन ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में उन्होंने कई खतरनाक टास्क पूरे किए। उनके प्रदर्शन से रोहित शेट्टी भी प्रभावित नजर आए।
फिलहाल फिनाले शूट पूरा हो चुका है, लेकिन असली विजेता का खुलासा शो के टेलीकास्ट के बाद ही होगा। ये भी साफ नहीं है कि ग्रैंड फिनाले का एपिसोड कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर किस तारीख को प्रसारित किया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर फरहाना भट्ट, अविनाश मिश्रा या कोई और कंटेस्टेंट ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की ट्रॉफी अपने नाम करता है।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग