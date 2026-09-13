‘खतरों के खिलाड़ी 15’ की विजेता बनीं फरहाना भट्ट? ग्रैंड फिनाले से लीक हुए वीडियो

Khatron Ke Khiladi 15 Winner: टीवी के पॉपुलर स्टंट रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को लेकर फैंस के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसके विनर की हो रही है। शो के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग मुंबई में पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विजेता को लेकर अलग-अलग दावे सामने आने लगे हैं। कुछ लोग फरहाना भट्ट को शो का विजेता बता रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर चल रही दूसरी चर्चाओं में अविनाश मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि, अभी तक शो के मेकर्स की ओर से विनर के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।