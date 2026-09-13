‘बाप तो बाप रहेगा पर…’: महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर फंसे शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़, FIR दर्ज

शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और बीजेपी विधायक श्वेता महाले (Photo: IANS/instagram shwetamahalepatil)
Sanjay Gaikwad Shweta Mahale Dispute: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में भाजपा विधायक श्वेता महाले के पति विद्याधर महाले के जन्मदिन समारोह के दौरान शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ की महिलाओं के 'शरीर' को लेकर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसके आधार पर बुलढाणा शहर पुलिस ने संजय गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटनाक्रम से जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
जानकारी के मुताबिक, बुलढाणा शहर में विद्याधर महाले के जन्मदिन के मौके पर उनके मित्र परिवार की ओर से भव्य आयोजन किया गया था। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई। रैली में ‘बाप तो बाप रहेगा…’ जैसे बोल वाला गाना बजाया गया था।
इस गाने को लेकर मीडिया ने विधायक संजय गायकवाड़ से प्रतिक्रिया मांगी थी। इसी दौरान उन्होंने श्वेता महाले पर निशाना साधते हुए महिलाओं के शरीर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका यह बयान सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ।
मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि 'बाप तो बाप है' बोलना किसी पुरुष के मुंह से तो ठीक लगता है, लेकिन अगर कोई महिला ऐसा कहे कि मैं बाप हूं, तो वह बाप जैसा शरीर कहां से लाएगी? शिवसेना नेता के इसी बयान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
42 वर्षीय महिला शिकायतकर्ता का आरोप है कि संजय गायकवाड़ की टिप्पणी से महिलाओं की गरिमा और लज्जा को ठेस पहुंची है तथा महिलाओं के शरीर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। महिला ने आरोप लगाया कि यह बयान जानबूझकर दिया गया था। इसी शिकायत के आधार पर बुलढाणा शहर पुलिस ने संजय गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दरअसल, विद्याधर महाले के जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। इसके बाद भाजपा विधायक श्वेता महाले ने संजय गायकवाड़ का नाम लिए बिना उन पर कथित तौर पर तंज कसा था। इसके जवाब में गायकवाड़ ने भी श्वेता महाले की आलोचना की।
संजय गायकवाड़ ने कहा था कि राज्य में सूखे जैसी स्थिति के बीच मुख्यमंत्री के निजी सचिव के जन्मदिन पर रैली निकालकर जश्न मनाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो तो विकास के मुद्दे पर होनी चाहिए और जन्मदिन पर खर्च करने के बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए। राज्य में सूखे की स्थिति है और ऐसे में इतना खर्च कर मुख्यमंत्री के निजी सचिव को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए था।
इसी दौरान गायकवाड़ ने ‘बाप तो बाप रहेगा’ वाले बयान को लेकर श्वेता महाले पर टिप्पणी की थी। उन्होंने आगे कहा था कि राजनीति में ‘बाप’ कौन है, यह उचित समय आने पर दिखा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा जन्मदिन भी आता है, लेकिन मैं ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करता। अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं, तो विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें।
अब इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। विधायक संजय गायकवाड़ की ओर से इस FIR पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।
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