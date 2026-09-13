‘बाप तो बाप रहेगा पर…’: महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर फंसे शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़, FIR दर्ज

Sanjay Gaikwad Shweta Mahale Dispute: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में भाजपा विधायक श्वेता महाले के पति विद्याधर महाले के जन्मदिन समारोह के दौरान शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ की महिलाओं के 'शरीर' को लेकर की गई कथित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिसके आधार पर बुलढाणा शहर पुलिस ने संजय गायकवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटनाक्रम से जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।