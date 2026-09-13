डेटिंग ऐप Tinder पर दोस्ती पड़ी भारी! नवी मुंबई के होटल में बुलाकर दो सगी बहनों से दुष्कर्म

Dating App Fraud: डेटिंग ऐप 'टिंडर' (Tinder) के जरिए पहचान बनाकर युवतियों को अपने जाल में फंसाने का एक और गंभीर मामला सामने आया है। टिंडर पर दो युवकों से हुई पहचान के बाद मिलने गई दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। नवी मुंबई के सीवूड्स इलाके के एक होटल में यह कथित घटना हुई। पीड़ित दोनों बहनों में से एक नाबालिग है। शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच के लिए केस को एनआरआई कोस्टल पुलिस को सौंप दिया गया है।