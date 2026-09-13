मुंबई में मराठा आंदोलन की नहीं मिली अनुमति, मनोज जरांगे भड़के, कहा- हम जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता

Manoj Jarange Maratha Andolan: महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के आजाद मैदान पुलिस ने मनोज जरांगे पाटील के आंदोलन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद मराठा कार्यकर्ता ने साफ कर दिया है कि वह मुंबई जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। उन्होंने इस फैसले को लेकर भाजपा नीत महायुति सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे ‘न्याय देवता' का अपमान बताया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि इस मामले को लेकर उनकी कानूनी टीम अदालत का रुख कर सकती है।