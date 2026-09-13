13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई में मराठा आंदोलन की नहीं मिली अनुमति, मनोज जरांगे भड़के, कहा- हम जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता

Manoj Jarange Mumbai Protest: मनोज जरांगे पाटील के मुंबई आंदोलन को आजाद मैदान पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जरांगे ने कहा कि वे मुंबई जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने अदालत जाने के भी संकेत दिए हैं।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 13, 2026

Manoj Jarange Patil Mumbai Agitation

सरकार कर रही न्याय देवता का अपमान- मनोज जरांगे (Photo: IANS)

Manoj Jarange Maratha Andolan: महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के आजाद मैदान पुलिस ने मनोज जरांगे पाटील के आंदोलन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद मराठा कार्यकर्ता ने साफ कर दिया है कि वह मुंबई जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। उन्होंने इस फैसले को लेकर भाजपा नीत महायुति सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे ‘न्याय देवता' का अपमान बताया है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि इस मामले को लेकर उनकी कानूनी टीम अदालत का रुख कर सकती है।

मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मनोज जरांगे का अनशन आज 16वें दिन भी जारी है। उन्होंने आज कहा कि वह अब सलाइन भी नहीं लेंगे। आंदोलन को लेकर पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के बाद मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

पिछले साल अनुमति दी थी, इस बार क्यों नहीं?

मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन के लिए पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया गया था। हालांकि, पुलिस ने आंदोलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जरांगे पाटील ने सवाल उठाया कि जब उन्होंने अभी तक किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है तो पहले ही अनुमति क्यों खारिज कर दी गई?

उन्होंने कहा कि पिछले साल इसी आंदोलन के लिए अनुमति दी गई थी, फिर इस साल अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, आजाद मैदान पुलिस ने अनुमति नहीं देने के पीछे पिछले वर्ष आंदोलन के दौरान नियम एवं शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया है।

‘हम मुंबई जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता’

मनोज जरांगे ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मुंबई जाएंगे और आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, “हम मुंबई में शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। आप मनमानी करेंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं।”

जरांगे ने सरकार पर मराठा समाज के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या सरकार के मन में मराठा समाज के प्रति द्वेष है। उन्होंने कहा, क्या इसे ही सरकार कहते हैं, मराठों, न्यायपालिका और संविधान के साथ अन्याय करना?

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल भी यही सरकार और यही गृहमंत्री थे, तब अनुमति मिली थी तो इस साल क्यों नहीं? उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। यह सरकार की तरफ से किया गया अपमान है; यह न्याय के देवता का अपमान है।

‘सरकार न्याय देवता की बात नहीं मान रही’

जरांगे पाटील ने कहा कि वह न्यायदेवता के पक्ष में हैं और कानून का सम्मान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने शर्तें लगाने के बाद आंदोलन को रोकने की बात नहीं कही है, इसके बावजूद सरकार न्यायालय की बात नहीं मान रही है।

उन्होंने कहा कि अनुमति के लिए आवेदन किया गया है और पुलिस को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके वकीलों की टीम पूरे मामले को देख रही है और जरूरत पड़ने पर यह तय करेगी कि कानूनी तौर पर मामला कहां उठाया जाना है।

‘मुझे मारने की साजिश, पीछे नहीं हटूंगा’

जरांगे पाटील ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होगा और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने सरकार पर राज्य में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने बयान में गंभीर आशंका भी जताई और सवाल किया कि गोली चलाने की साजिश रची गई है क्या? जरांगे ने दावा किया कि मुंबई मार्च के दौरान उन्हें गोली मारने और माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि वह किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।

फिलहाल आजाद मैदान पुलिस द्वारा अनुमति से इनकार किए जाने के बाद अब जरांगे पाटील की कानूनी टीम इस मामले में क्या कदम उठाती है, इस पर नजर रहेगी।

अमृता फडणवीस ने ‘भाई’ कहकर खाने पर बुलाया, तो मनोज जरांगे बोले- अभी नहीं बहन, भाई दूज पर आऊंगा

ये भी पढ़ें
Amruta Fadnavis invite Manoj Jarange

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Sept 2026 04:21 pm

Published on:

13 Sept 2026 03:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में मराठा आंदोलन की नहीं मिली अनुमति, मनोज जरांगे भड़के, कहा- हम जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

डेटिंग ऐप Tinder पर दोस्ती पड़ी भारी! नवी मुंबई के होटल में बुलाकर दो सगी बहनों से दुष्कर्म

Tinder Crime News Mumbai
मुंबई

रोहित रॉय के टीवी को ‘डस्टबिन’ वाले विवादित बयान पर मुकेश छाबड़ा का बयान, टीवी कलाकारों को किया सपोर्ट

Rohit Roy TV Controversy
TV न्यूज

गौरव खन्ना को आकांक्षा चमोला ने किया अनफॉलो, पूर्व पति के साथ डिलीट की सारी फोटोज

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce
मनोरंजन

Maratha Reservation: राम कदम का मनोज जरांगे पर हमला, बोले- सड़कों पर दबाव बनाकर नहीं मिलेगी आरक्षण की मांग को मंजूरी

Ram Kadam
मुंबई

‘मैं बहुत बिजी हो गई थी’, सोनी राजदान से एक बार मिलना चाहती थीं आशा भोसले, याद करके भावुक हुईं एक्ट्रेस

Soni Razdan On Asha Bhosle
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.