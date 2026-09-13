गौरव खन्ना को आकांक्षा चमोला ने किया अनफॉलो, पूर्व पति के साथ डिलीट की सारी फोटोज

आकांक्षा-गौरव (फोटो सोर्स- IMDb)
Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: टीवी एक्टर गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में है। दोनों के अलग होने की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला ने इंस्टाग्राम पर गौरव खन्ना को अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गौरव के साथ नजर आने वाली कई तस्वीरें और रोमांटिक पोस्ट भी हटा दिए हैं। दूसरी ओर गौरव खन्ना अभी भी आकांक्षा को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ पुरानी तस्वीरें उनके प्रोफाइल पर मौजूद हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर हुए इस बदलाव को लेकर दोनों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा होती रही है। आकांक्षा ने रियलिटी शो 'लॉकअप' के पहले एपिसोड में अपनी शादी और अलगाव को लेकर बात की थी। इसके बाद से ही दोनों की निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं।
अब आकांक्षा के इंस्टाग्राम अकाउंट में आए बदलाव ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। उन्होंने गौरव को फॉलो करना बंद कर दिया है। साथ ही दोनों के साथ के कई पुराने पोस्ट और रील्स भी उनके अकाउंट से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं गौरव खन्ना के प्रोफाइल पर स्थिति फिलहाल अलग नजर आ रही है। वह अब भी आकांक्षा को फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ खींची गई तस्वीरों को भी उन्होंने अपने अकाउंट से नहीं हटाया है।
हालांकि, सिर्फ सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर दोनों के रिश्ते की मौजूदा स्थिति को लेकर किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि इस बारे में दोनों कलाकारों ने कोई नया आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
'लॉकअप' में आकांक्षा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बातें शेयर की थीं। उन्होंने भविष्य में दोबारा शादी करने की इच्छा से इनकार करते हुए कहा था कि वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं और नए अनुभव हासिल करना चाहती हैं। शो के दौरान उन्होंने गौरव के साथ अपने रिश्ते और शादी से जुड़ी कई बातों पर भी चर्चा की थी।
इसी दौरान आकांक्षा ने बच्चों को लेकर भी अपना नजरिया बताया था। उन्होंने कहा था कि वह बच्चे नहीं चाहती थीं और परिवार शुरू करने को लेकर उनकी सोच गौरव की अपेक्षाओं से अलग थी।
हाल ही में आकांक्षा का नाम उस रिपोर्ट को लेकर भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगी है। हालांकि, आकांक्षा ने इस दावे को खारिज किया था। 'मैशेबल इंडिया' के साथ बातचीत में जब उनसे इस कथित रकम के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इतनी बड़ी रकम मिल गई होती तो वह वहां बैठकर इंटरव्यू नहीं दे रही होतीं।
आकांक्षा ने यह भी बताया कि अगर उनके पास इतनी रकम होती तो वो उसे घूमने-फिरने और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों को देखने में खर्च करना पसंद करतीं।
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