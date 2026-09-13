गौरव खन्ना को आकांक्षा चमोला ने किया अनफॉलो, पूर्व पति के साथ डिलीट की सारी फोटोज

Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: टीवी एक्टर गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में है। दोनों के अलग होने की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला ने इंस्टाग्राम पर गौरव खन्ना को अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गौरव के साथ नजर आने वाली कई तस्वीरें और रोमांटिक पोस्ट भी हटा दिए हैं। दूसरी ओर गौरव खन्ना अभी भी आकांक्षा को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं और उनके साथ पुरानी तस्वीरें उनके प्रोफाइल पर मौजूद हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर हुए इस बदलाव को लेकर दोनों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।