कौन हैं सिंगर गुलाब सिद्धू? जिनके घर हुई फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला के हैं करीबी, पुलिस जांच में जुटी

आधी रात को हुई इस गोलीबारी से पूरा गांव सहमा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाए। मामले की पुष्टि करते हुए बरनाला पुलिस ने बताया, "हमें शनिवार देर रात रविवार तड़के गायक गुलाब सिद्धू के आवास के मुख्य गेट पर फायरिंग की सूचना मिली थी। घटना के वक्त गुलाब घर पर नहीं थे, वह ऑस्ट्रेलिया में हैं। पुराना पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि वह पहले भी गैंगस्टरों के निशाने पर रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है।"