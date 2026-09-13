Lab Grown Diamond को अमित शाह ने बताया भारत का बड़ा मौका, बोले- अब ग्लोबल लीडर बनने का समय, 50 गुना बढ़ेगा बाजार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो- ANI)
Lab Grown Diamond: मुंबई में 52वें इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी अवार्ड्स समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लैब-ग्रोन डायमंड्स के बढ़ते मार्केट को भारत के लिए एक अहम मौका बताया। अमित शाह ने कहा कि बिजनेस का तरीका तेजी से बदल रहा है और लैब-ग्रोन डायमंड्स का दौर आ गया है। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि वे सिर्फ कीमत पर ध्यान न दें, बल्कि इस सेक्टर में मौजूद बड़ी मार्केट संभावनाओं पर भी विचार करें।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वॉल्यूम के हिसाब से, लैब-ग्रोन डायमंड्स का मार्केट मौजूदा डायमंड मार्केट से लगभग 50 गुना बड़ा हो सकता है। इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका बताते हुए, उन्होंने कारोबारियों को सलाह दी कि वे कीमत के अंतर से आगे देखें और बड़े पैमाने पर व्यापार की संभावना को पहचानें।
उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज में जब ग्लोबल ज्वैलरी व्यापार आधुनिक हो रहा था, तब भारत पीछे रह गया था और छोटे देश आगे निकल गए थे। हालांकि, आज भारत के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षमता, भरपूर पूंजी और सबसे महत्वपूर्ण साहसी उद्यमी मौजूद हैं।
अमित शाह ने जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री से अपील की कि वे लैब-ग्रोन डायमंड्स के लिए पूरी वैल्यू चेन भारत में ही विकसित करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डायमंड प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मशीनरी बनाना, लैब-ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन, डायमंड ज्वैलरी बनाना, भारतीय ब्रांड विकसित करना और दुनिया भर के शहरों में भारतीय कंपनियों द्वारा शोरूम खोलना भी शामिल होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि मशीनरी बनाने से लेकर कस्टमर शोरूम तक तैयार ज्वैलरी पहुंचाने तक भारत को पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि सूरत और मुंबई के कुछ कारोबारियों ने इस सेक्टर में काम करना शुरू भी कर दिया है। अमित शाह के अनुसार, गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारें लैब-ग्रोन डायमंड्स के बारे में नीतियां बना रही हैं और केंद्र सरकार भी इस सेक्टर के लिए एक नीति लाएगी। उन्होंने इंडस्ट्री से आग्रह किया कि वे एक बड़ी सोच के साथ इन कोशिशों को आगे बढ़ाएं।
गृह मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी विकास दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.1 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखे हैं। रक्षा नीति में बदलावों का जिक्र करते हुए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण दिए।
अमित शाह ने कहा कि आज, दुश्मन भारत पर हमला करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर हैं। इसके अलावा, उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुनरुद्धार परियोजनाओं का भी जिक्र किया, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ का पुनर्निर्माण और उज्जैन में महाकाल लोक।
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