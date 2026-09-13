Lab Grown Diamond को अमित शाह ने बताया भारत का बड़ा मौका, बोले- अब ग्लोबल लीडर बनने का समय, 50 गुना बढ़ेगा बाजार

अमित शाह ने जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री से अपील की कि वे लैब-ग्रोन डायमंड्स के लिए पूरी वैल्यू चेन भारत में ही विकसित करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डायमंड प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मशीनरी बनाना, लैब-ग्रोन डायमंड प्रोडक्शन, डायमंड ज्वैलरी बनाना, भारतीय ब्रांड विकसित करना और दुनिया भर के शहरों में भारतीय कंपनियों द्वारा शोरूम खोलना भी शामिल होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि मशीनरी बनाने से लेकर कस्टमर शोरूम तक तैयार ज्वैलरी पहुंचाने तक भारत को पूरी वैल्यू चेन पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए।