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चंडीगढ़ पंजाब

इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर हत्याकांड में नया मोड़, पहला आरोपी ‘पिंडा’ गिरफ्तार, बोला- मैंने तो सिर्फ अपहरण किया था

Manjeet Kaur Murder Case: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की मौत के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। आरोपी परमिंदर सिंह उर्फ 'पिंडा' को पुलिस ने दबोच लिया है। वह अभी चार दिन की पुलिस रिमांड पर है।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Dinesh Dubey

Sep 10, 2026

Social Media Influencer Manjeet Kaur case

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर (Photo: manjeet kaur instagram)

Social Media Influencer Murder: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर की संदिग्ध हत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने करीब दो सप्ताह बाद पहली गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मंगलवार देर रात कपूरथला निवासी परमिंदर सिंह उर्फ पिंडा को सेक्टर-38 मोटर मार्केट के पास से गिरफ्तार किया। बुधवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड मिल गई।

पुलिस के मुताबिक, जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और टावर लोकेशन के जरिए कथित अपहरण से जुड़ी घटना के समय पिंडा की मौजूदगी का पता चला। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर मनजीत के अपहरण में अपनी भूमिका स्वीकार की है, लेकिन उसे आग लगाने की बात से इनकार किया है।

क्या है मनजीत कौर की मौत का मामला?

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, मनजीत को 3 और 4 जुलाई की दरम्यानी रात उसके परिचित लोगों ने सेक्टर-34 बुलाया था। आरोप है कि वहां उसके साथ मारपीट की गई और जबरन एक वाहन में बैठाकर ले जाया गया।

जांच के एक संस्करण के मुताबिक, मनजीत को पंजाब के मोरिंडा के पास जंगलनुमा इलाके में ले जाकर पेड़ से बांधा गया और कथित तौर पर आग लगा दी गई। बाद में मौके पर पहुंचे एक अन्य परिचित ने कंबल की मदद से आग बुझाई।

मनजीत को पहले मोरिंडा के अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान 26 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

करीब सात सप्ताह की गर्भवती थी मनजीत

पुलिस इस मामले को ‘डबल मर्डर’ के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि जांच के अनुसार मनजीत मौत के समय करीब सात सप्ताह की गर्भवती थी।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पिंडा ने दावा किया कि मनजीत ने उससे कहा था कि गर्भ में पल रहा बच्चा उसका है। हालांकि, पिंडा ने इस दावे से इनकार किया। पुलिस अब गर्भावस्था को लेकर हुए कथित विवाद को हत्या के संभावित मकसद के तौर पर भी जांच रही है।

आरोपी ने बताई दूसरी कहानी

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में पिंडा ने घटनाक्रम का एक अलग दावा किया है। उसका कहना है कि मनजीत को मोरिंडा के जंगल में नहीं ले जाया गया था। उसके अनुसार, सेक्टर-34 में एक पार्क के पीछे विवाद के बाद मनजीत को आग लगाई गई।

सूत्रों के मुताबिक, रिंकू के साथ कथित विवाद के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद मनजीत को कार में ले जाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर उसे आग के हवाले कर दिया गया। बाद में आरोपियों को परिणामों का डर लगा तो आग बुझा दी गई। इसके बाद रिंकू कथित तौर पर मनजीत को खरड़ स्थित एक फ्लैट में ले गया, इस उम्मीद में कि वह बच सकती है।

हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि पिंडा के बयान को अभी अंतिम सच नहीं माना जा सकता। वह इस मामले में गिरफ्तार किया गया पहला आरोपी है और उसके दावों की स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है।

मनजीत की मां ने पहले ही जताया था शक

मनजीत की मां ने पहले ही पिंडा और रिंकू नाम के एक अन्य परिचित पर संदेह जताया था। दोनों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों ने जांच को भटकाने के लिए मनजीत के किसी परिचित से जुड़ी सोशल मीडिया दुश्मनी का इस्तेमाल कर जानबूझकर कोई गलत सुराग बनाया था।

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है। पिंडा से पूछताछ के जरिए घटनाओं का पूरा क्रम और अन्य संदिग्धों की भूमिका स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनजीत को वास्तव में कहां ले जाया गया था, आग लगाने की घटना किस जगह हुई और इस पूरी साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे। पिंडा के दावों और घटनास्थल से मिले सबूतों का मिलान करने के बाद ही मामले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी। पुलिस फिलहाल बाकी संदिग्धों की भूमिका और वारदात की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

कई हफ्तों तक अस्पताल में रही बेहोश, होश आया तो सुनाई पूरी कहानी, अब इन्फ्लुएंसर की मौत

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Chandigarh Influencer Death, Manjeet Kaur Death, Morinda Crime Case

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Updated on:

10 Sept 2026 01:32 pm

Published on:

10 Sept 2026 12:33 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर हत्याकांड में नया मोड़, पहला आरोपी ‘पिंडा’ गिरफ्तार, बोला- मैंने तो सिर्फ अपहरण किया था

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