इन्फ्लुएंसर मनजीत कौर हत्याकांड में नया मोड़, पहला आरोपी ‘पिंडा’ गिरफ्तार, बोला- मैंने तो सिर्फ अपहरण किया था

सूत्रों के मुताबिक, रिंकू के साथ कथित विवाद के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद मनजीत को कार में ले जाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और कथित तौर पर उसे आग के हवाले कर दिया गया। बाद में आरोपियों को परिणामों का डर लगा तो आग बुझा दी गई। इसके बाद रिंकू कथित तौर पर मनजीत को खरड़ स्थित एक फ्लैट में ले गया, इस उम्मीद में कि वह बच सकती है।