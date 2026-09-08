Punjab Extortion: ‘हर किसी से मांगी जा रही रंगदारी!’ बीजेपी का बड़ा हमला, भगवंत मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Punjab Gangster News: बीजेपी सांसद तरुण चुघ ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और उगाही का ऐसा माहौल बन रहा है, जिससे आम लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। ANI को दिए बयान में चुघ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर गैंगस्टरों और माफिया गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।