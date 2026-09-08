Punjab Extortion: ‘हर किसी से मांगी जा रही रंगदारी!’ बीजेपी का बड़ा हमला, भगवंत मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Punjab Extortion: पंजाब में गैंगस्टर-माफिया का राज? तरुण चुघ के एक बयान से गरमाई सियासत, जानें पूरा मामला (फोटो सोर्स: ANI)
Punjab Gangster News: बीजेपी सांसद तरुण चुघ ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और उगाही का ऐसा माहौल बन रहा है, जिससे आम लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। ANI को दिए बयान में चुघ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर गैंगस्टरों और माफिया गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।
बीजेपी सांसद तरुण चुघ ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और उगाही का ऐसा माहौल बन रहा है, जिससे आम लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। ANI को दिए बयान में चुघ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर गैंगस्टरों और माफिया गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।
चुघ के मुताबिक, पंजाब में रंगदारी की घटनाएं अब केवल किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं रह गई हैं। उन्होंने दावा किया कि नया वाहन खरीदने वाले कारोबारी, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील और बड़े किसान भी कथित तौर पर फोन कॉल के जरिए वसूली की मांग का सामना कर रहे हैं।
बीजेपी नेता ने इसे पंजाब की शांति के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि अपराधी तत्व कथित तौर पर समानांतर वसूली व्यवस्था चला रहे हैं। उनके आरोपों के अनुसार, सुरक्षा और सामान्य जीवन जीने के लिए लोगों पर अलग-अलग तरह के ‘गोण्डा टैक्स’ और ‘माफिया टैक्स’ का दबाव बनाया जा रहा है।
तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर और रंगदारी मांगने वाले समूह प्रदेश में अपनी गतिविधियों को बेखौफ होकर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। हालांकि, ये बीजेपी नेता द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस बयान से नहीं होती।
पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क और जबरन वसूली लंबे समय से कानून-व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों में शामिल रहे हैं। कारोबारियों को धमकी भरे कॉल और फिरौती की मांग जैसे मामले समय-समय पर राजनीतिक बहस का विषय बनते रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई, साइबर ट्रैकिंग और गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसना सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहती है।
चुघ ने अपने बयान में पंजाब की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार पर जवाबदेही तय करने की मांग के संकेत दिए। उनके तीखे आरोपों के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि भगवंत मान सरकार इन दावों पर क्या जवाब देती है और राज्य में रंगदारी तथा गैंगस्टर गतिविधियों को रोकने के लिए आगे कौन से कदम उठाए जाते हैं।
स्रोत: ANI
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