BRS MLC: तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई तेज, मधुसूदन के बाद अब नवीन रेड्डी भी पुलिस की गिरफ्त में, CPI, BJP और AIMIM ने क्या कहा?

जब मंत्री सीतक्का ने विधानसभा में इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि स्पीकर की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है, तो स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार भावुक हो गए। मंत्रियों ने टाटा मधु के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की थी। उन्होंने बीआरएस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से माफी मांगने की भी मांग की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस मांग को दोहराते हुए कहा कि एमएलसी को न केवल माफी मांगनी चाहिए बल्कि अपने पद से इस्तीफा भी देना चाहिए।