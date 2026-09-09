अरविंद केजरीवाल ने साधा राहुल गांधी पर निशाना – ‘पंजाब में नशा कांग्रेस लाई, अब लाशों पर गंदी राजनीति मत कीजिए’

एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी - आम (Aam Aadmi Party - AAP) अब पंजाब में आमने-सामने हैं। गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में दोनों राजनीतिक दल एक-दूसरे पर निशाने साध रहे हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि गुलजार ने आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशे पर सवाल पूछा तो उसे डराया-धमकाया गया और इतना दबाव डाला गया कि उसने अपनी जान दे दी। मौत से पहले गुलजार ने वीडियो शेयर करते हुए चीमा को अपनी मौत का ज़िम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशे के दलदल में धकेल दिया है। ड्रग्स माफिया सरकार चला रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो जान देने को मजबूर हो जाते हैं। इस अपराध के लिए पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगी। इस मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी राहुल पर निशाना साधा।