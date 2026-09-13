Abhishek Banerjee: जमीन घोटाले में अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय पर शिकंजा, CID की चार्जशीट में नया खुलासा

सीआईडी ने सुमित रॉय और स्थानीय लोगों के बीच कथित आर्थिक लेनदेन का भी पता लगाने का दावा किया है। गवाहों के बयानों के आधार पर जांच एजेंसी का कहना है कि जमीन की कथित जालसाजी से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा सुजय हाजरा और सुमित रॉय के कार्यालय भेजा जाता था। सुजय के लिए काम करने वाले दो कथित बिचौलियों देबाशीष दे और सुब्रत हाजरा ने भी सुमित को पैसे भेजे जाने की बात स्वीकार करने का दावा किया गया है। सीआईडी के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के दोनों पूर्व सुरक्षाकर्मियों ने अपने बयानों में सुमित रॉय को कथित जमीन बिक्री नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार बताया है। इसके अलावा, सैयदपुर गांव के दो निवासियों ने भी सुजय हाजरा और सुमित रॉय के बीच कथित आर्थिक लेनदेन की जानकारी जांच अधिकारियों को दी है। उनका कहना है कि डर के कारण वे लंबे समय तक इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सके।