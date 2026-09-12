TMC के चुनाव चिन्ह विवाद पर रितब्रत बनर्जी बोले- ‘100 फीसदी आशावादी हैं’, ECI से मुलाकात के बाद क्या कहा?

बुधवार को चुनाव आयोग ने TMC से जुड़े प्रतिनिधित्व और पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह तथा फंड को लेकर चल रहे विवाद के बीच रितब्रत बनर्जी को पत्र भेजा था। आयोग ने उनके पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को 12 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे IIIDEM, सेक्टर-13, द्वारका, दिल्ली में बैठक के लिए समय दिया था। चुनाव आयोग और रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के बीच यह बैठक पश्चिम बंगाल में होने वाले नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले हुई है। इन उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर है। मतदान 6 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 9 अक्टूबर को की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी।