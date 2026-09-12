बंगाल निकाय चुनाव में BJP अकेले उतरेगी, TMC के बागियों से भी बनाई दूरी, जानें क्या है वजह?

बीजेपी का चुनावी अभियान स्थानीय नागरिक समस्याओं जैसे सड़कों की हालत, ड्रेनेज सिस्टम, कचरा प्रबंधन, पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट की स्थिति पर केंद्रित रहेगा। इसके साथ ही नगर निगम प्रशासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का वादा करना पार्टी का मुख्य एजेंडा होगा।

वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी का दावा किया है, हालांकि उसने परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह जनसंख्या के बजाय केवल मतदाताओं के आंकड़ों को ध्यान में रखकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, परिसीमन का अंतिम प्रस्ताव और आरक्षण आदेश जारी होने के बाद कोलकाता और हावड़ा सहित अन्य निकाय चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरे कराए जाने की पूरी संभावना है।