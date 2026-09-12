AI safety report 2026: AI बना हथियारों का ‘सॉफ्टवेयर इंजीनियर’- एंथ्रोपिक कंपनी की थ्रेट रिपोर्ट में बड़े खुलासे

अपनी 154 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में एंथ्रोपिक ने स्वीकार किया कि कंपनी के सुरक्षा तंत्र ने कई दुर्भावनापूर्ण प्रयासों को समय रहते रोका, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह चूकरहित नहीं है। इसी क्रम में जैविक घटकों से जुड़े पांच ऐसे मामले भी पकड़े गए, जिनका संभावित इस्तेमाल जैविक हथियार निर्माण में हो सकता था। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब कंपनी के एक शीर्ष शोधकर्ता ने हाल ही में इस्तीफा देकर चेतावनी दी थी कि एआइ सुरक्षा मानकों से कहीं तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।