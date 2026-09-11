Sheopur News: ‘बच्चों को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं…’ सुनते ही रसोइया ने प्रधानाध्यापक से की मारपीट

शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे प्रधानाध्यापक कमलजीत सिंह सिसोदिया स्कूल में मजदूरों से पुताई का काम करा रहे थे। इसी दौरान रसोइया नसीर बानो और उसका पति इस्माइल भी वहां मौजूद थे। तभी प्रधानाध्यापक ने रसोइया नसीर बानो से कहा कि, बच्चों को उनके हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता है और इस संबंध में विभाग में लिखित शिकायत भी की गई है। इस बात को सुनते ही रसोइया और उसका पति भड़क गए और तुरंत स्कूल में चल रहे पुताई के काम को रुकवा दिया।