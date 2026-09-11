Iran War: ईरान के मिसाइल हमलों से सहम गया यूएई, अब बचने के लिए जमीन के अंदर करने जा रहा बड़ा काम

ईरान के हमलों के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कर दिया है। छह लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि 5 गीगावाट का यह प्रोजेक्ट अब एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे देश में फैलाकर बनाया जा सकता है। पहले अबू धाबी में 26 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा कैंपस बनाने की योजना थी। अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बदलाव हो रहे हैं।