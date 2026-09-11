हिजबुल्लाह का 20 साल पुराना अंडरग्राउंड बेस इजराइल ने उड़ाया, ईरान के पैसों से खरीदा गया हथियार बरामद, नेतन्याहू का बड़ा खुलासा

इजराइली सेना के मुताबिक, इस सुविधा को रणनीतिक अहमियत दी जा रही थी। लेकिन कोई ठोस सबूत या तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। नेतन्याहू और काट्ज ने साफ कहा कि उनकी मंजूरी के बाद ही सेना ने यह कार्रवाई की। अब दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन की व्यवस्था पूरी हो चुकी है।