यमन के बाद म्यांमार में शुरू हुआ बवाल, ड्रोन हमले के बाद बंद किया गया एयरपोर्ट, सभी उड़ानें ठप

म्यांमार के मांडले हवाई अड्डे पर गुरुवार को ड्रोन हमला हुआ। विद्रोही समूहों ने फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए छह आत्मघाती ड्रोन दागे। हालांकि, सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन हवाई अड्डे पर उड़ानें पूरी तरह ठप हो गईं।