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यमन के बाद म्यांमार में शुरू हुआ बवाल, ड्रोन हमले के बाद बंद किया गया एयरपोर्ट, सभी उड़ानें ठप

Myanmar drone attack: यमन के बाद म्यांमार में भी बवाल शुरू हो गया है। मांडले हवाई अड्डे पर विद्रोहियों के ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 11, 2026

Drone Attack

हमले को लेकर इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो सोर्स:@ddfmarketing1)

Mandalay airport closed: यमन के बाद म्यांमार में भी बवाल शुरू हो गया है। एक दिन पहले हूती विद्रोहियों ने यमन के मोचा पोर्ट पर जबरन कब्जा कर लिया। आज, इस तरह की मिलती-जुलती घटना म्यांमार में भी देखने को मिली है।

म्यांमार के मांडले हवाई अड्डे पर गुरुवार को ड्रोन हमला हुआ। विद्रोही समूहों ने फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के लिए छह आत्मघाती ड्रोन दागे। हालांकि, सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन हवाई अड्डे पर उड़ानें पूरी तरह ठप हो गईं।

11 और 12 सितंबर की मांडले की सभी फ्लाइट्स रद्द

म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल ने अपनी आधिकारिक फेसबुक पोस्ट में बताया कि तादा-यू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। घरेलू उड़ानें पास के दूसरे हवाई अड्डे पर शिफ्ट की जा रही हैं।

इस बीच, बैंकॉक ऑफिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को साफ कहा कि 11 और 12 सितंबर की मांडले की सभी फ्लाइट्स रद्द हैं क्योंकि हवाई अड्डा बंद है।

हवाई अड्डे पर क्या हुआ?

राज्य नियंत्रित अखबार ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार के मुताबिक, पीपुल्स डिफेंस फोर्स नाम के समूह ने हमला किया। ये समूह लोकतंत्र समर्थक है और सेना के खिलाफ लड़ रहा है।

हमले में कोई मौत या चोट नहीं हुई। रनवे या गाड़ियों को भी नुकसान नहीं पहुंचा। स्थानीय मीडिया कह रहा है कि विद्रोही सेना के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रॉयटर्स ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है।

देश में जारी गृहयुद्ध

म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार को हटा दिया था। आंग सान सू ची की अगुवाई वाली सरकार खत्म होने के बाद देशभर में विरोध शुरू हुआ। अब ये विरोध पूर्ण गृहयुद्ध बन चुका है।

सेना एक तरफ है तो दूसरी तरफ जातीय सशस्त्र समूह और लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया। मिन्न आंग हलाइंग, जो पहले जूंटा प्रमुख थे, अप्रैल में सैन्य समर्थित संसद ने उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया। इससे उनकी पकड़ और मजबूत हो गई।

मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर

मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। घरेलू उड़ानें तो किसी तरह दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन टूट गए हैं।

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Updated on:

11 Sept 2026 03:07 pm

Published on:

11 Sept 2026 03:07 pm

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