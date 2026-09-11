9/11 25th Anniversary: 9/11 के 25 साल बाद पलटी पूरी बाजी! अमेरिका पीछे, यूरोप ने बढ़ाया रक्षा खर्च; NATO में बड़ा बदलाव

Global Terrorism Index 2025: 11 सितंबर 2001 के हमलों ने जिस सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था, उसकी बुनियाद अब तेजी से बदल रही है। आतंकवाद के खिलाफ लंबे अभियानों से थका अमेरिका अपने सहयोगियों से ज्यादा सैन्य जिम्मेदारी उठाने की मांग कर रहा है, वहीं यूरोप यूक्रेन युद्ध के बाद रक्षा बजट बढ़ा रहा है। दूसरी ओर, पश्चिमी देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं में आतंकवाद की जगह अब रूस, यूक्रेन, ईरान और पारंपरिक सैन्य संघर्ष अधिक प्रमुख होते दिख रहे हैं।