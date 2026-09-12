‘छात्रों की गूंज’ के लिए IDA मैदान तैयार, राहुल गांधी की टीम ने इंदौर में संभाला मोर्चा

शुक्रवार दोपहर तक कांग्रेस ने राशि जमा करवा दी। कांग्रेस के पास मैदान 17 से 19 सितंबर तक रहेगा। इसके पहले ही कांग्रेस ने जेसीबी से जमीन समतल करवा दी थी। रिंग रोड और बायपास की कनेऋिटविटी के चलते यहां आवागमन आसान होगा। वहीं कांग्रेस आयोजन के लिए इंदौर सहित प्रदेश के अलग-अलग शहरों के सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर की मदद लेगी। इसके लिए कुछ पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप भी बनाया है। हालांकि इस योजना को अभी गोपनीय रखा गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतरने के आरोप लगाए। उन्होंने इसे लेकर सीएम को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और जरूरतों को सामने लाएगा।