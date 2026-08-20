MP Politics: जीतू पटवारी ने किया सरकार पर हमला, बोले- महंगाई से बेहाल है जनता और किसान

जीतू पटवारी ने कहा कि "आज उस महान व्यक्ति को याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक न्योछावर कर दी। देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, भारत रत्न राजीव गांधी द्वारा लिए गए फैसले आज बहुत अहम हो गए हैं। हमें वह दिन याद है जब उन्होंने 18 साल के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया, साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज का विजन भी दिया… आज मैं राजीव गांधी के चरणों में नमन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देश का भविष्य खतरे में है।