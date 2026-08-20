20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल के रेहान हत्याकांड पर बड़ा अपडेट, दो दिन पहले जोहेब के खाते में आए थे 12 लाख

Rehan Case Bhopal : रेहान हत्याकांड को लेकर अपडेट सामने आया है। दो दिन पहले आरोपी जोहेब के खाते में 12 लाख रुपए आए थे। रिमांड पर लेकर पुलिस आरोपी से पैसों के संबंध में पूछताछ करेगी। प्राइवेट पार्ट की तस्करी के लिए नाबालिग की हत्या की गई।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 20, 2026

Rehan Case Bhopal

Rehan Case Bhopal (भोपाल के रेहान हत्याकांड पर बड़ा अपडेट Photo Source- Patrika)

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1.20 करोड़ रुपए कमाने के लालच में एक नाबालिग की हत्या कर उसके प्राइवेट पार्ट बेचने की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस अब आरोपियों के आर्थिक लेनदेन की जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही पांचों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि उनसे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फर्जी डॉक्टर मुख्य आरोपी 20 वर्षीय जोहेब खान के बैंक खाते में वारदात से दो दिन पहले 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों की गहन जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने सरगना जोहेब, 18 वर्षीय आमिर कुरैशी और तीन अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि, जोहेब मानव अंगों की तस्करी से जुड़े किसी गिरोह से संबंधित है। इतनी बड़ी राशि दो दिन में आना कई सवाल उठा रहा है।

ACP संतोष पटेल ने दिखाई संवेदनशीलता

इधर, पीड़ित परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोतवाली एसीपी संतोष पटेल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए किशोर का मुस्लिम रीति-रिवाज से सुपुर्द-ए-खाक कराया और परिवार के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। इसके अलावा शहर के कुछ समाज सेवी संगठनों ने भी मृतक के परिवार की आर्थक सहायता की है।

ईरानी युवक व बिल्डर के रिश्तेदार का नाम आया सामने

कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि आरोपी जोहेब ने एक महिला के माध्यम से ईरानी युवक से संपर्क साधा था। इसके साथ ही पुराने शहर के एक बड़े बिल्डर के करीबी के भांजे का नाम भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है।

आरोपी जोहेब खुद को बताता था डॉक्टर

पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने धोबीघाट के पास सुनसान जगह पहुंचते ही नाबालिग पर अचानक हमला कर दिया था। हत्या के बाद जोहेब के निर्देश पर वीडियो कॉल के जरिए उसके प्राइवेट पार्ट निकलवाए गए थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि, जोहेब खुद को डॉक्टर बताता था और साथियों को 15-16 साल के लड़के के प्राइवेट पार्ट के बदले 1.20 करोड़ रुपए कमाने का लालच दिया था।

bhopal news : मां के गुजारे के लिए दिनभर मेहनत करता था 15 साल का किशोर, इकलौता सहारा भी छिना

ये भी पढ़ें
bhopal shyamla hills murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 08:01 am

Published on:

20 Aug 2026 08:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के रेहान हत्याकांड पर बड़ा अपडेट, दो दिन पहले जोहेब के खाते में आए थे 12 लाख

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal News: बेटे के जाने के बाद मां के सामने रोजी-रोटी का संकट, सहारा बन गए पुलिस वाले

bhopal police santosh patel
भोपाल

Bhopal news: 12 हजार घरों में ‘लोड’ की जांच करेगी बिजली कंपनी , घर-घर जाएगी टीम

Electricity consumers: चेक किया जाएगा बिजली लोड (Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में सरकार सीधे दे सकेगी रजिस्ट्री पर उपकर में छूट, अनुमति की नहीं पड़ेगी जरूरत

Registry: रजिस्ट्री पर उपकर में छूट (Photo Source- freepik)
भोपाल

फिर मुखर हुए एमपी के बीजेपी विधायक, मंदिरों की संपत्ति को लेकर चिंतामणि मालवीय ने उठाए बड़े सवाल

chintamani malviya
भोपाल

Bhopal news: 1 गलती की वजह से पत्नी की मांग से छिन गया सिंदूर, हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया सुधांशु

Road accident: रोड एक्सीडेंट में सुधांशू की मौत (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.