भोपाल के रेहान हत्याकांड पर बड़ा अपडेट, दो दिन पहले जोहेब के खाते में आए थे 12 लाख

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फर्जी डॉक्टर मुख्य आरोपी 20 वर्षीय जोहेब खान के बैंक खाते में वारदात से दो दिन पहले 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों की गहन जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने सरगना जोहेब, 18 वर्षीय आमिर कुरैशी और तीन अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि, जोहेब मानव अंगों की तस्करी से जुड़े किसी गिरोह से संबंधित है। इतनी बड़ी राशि दो दिन में आना कई सवाल उठा रहा है।