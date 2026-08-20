Heavy Rain Alert MP : एमपी के 15 जिलों में आज मूसलाधार बारिश, सागर संभाग में 8 इंच बारिश की संभावना

MP Weather : मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में इन दिनों मानसूनी बारिश पूरी तरह से सक्रीय है। हालात ये हैं कि, पूर्वी राज्य के सभी जिलों के निचले इलाकों में जल भराव के हालात हैं, जबकि सभी नदी - नाले उफान पर हैं। गुरुवार सुबह से भी कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का दौर जारी है, जिससे प्रदेश का मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं, राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने 20 अगस्त यानी आज प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।