Indore news: अब किसी भी जिले में करा सकेंगे ‘जमीन-मकान’ की रजिस्ट्री, 17 सितंबर से शुरु होगी नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 17 सितंबर को प्रदेश में एक साथ इस नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी पंजीयन कार्यालयों में जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजीयन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को स्लॉट की उपलब्धता के लिए किसी एक कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यदि स्थानीय पंजीयन कार्यालय में स्लॉट नहीं मिल रहा है या लंबी वेटिंग है तो आवेदक प्रदेश के किसी दूसरे कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करा सकेगा। इसके लिए विभाग के सॉफ्टवेयर और तकनीकी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है।