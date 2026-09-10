10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

Indore News: होटल के कमरे में ब्यूटीशियन की संदिग्ध मौत, कुछ देर पहले बिजनेसमैन के साथ आई थी

Beauty Therapist Death: बिजनेसमैन ने होटल स्टाफ को तबीयत खराब होने की सूचना और फिर अस्पताल लेकर पहुंचा, अस्पताल में ब्यूटीशियन को मृत घोषित किए जाने के बाद छोड़कर भागा बिजनेसमैन।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Sep 10, 2026

Indore Beauty Therapist Death

beauty therapist death hotel room, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Gemini)

Indore Beauty Therapist Death: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक ब्यूटीशियन की होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। ब्यूटीशियन एक बिजनेसमैन के साथ होटल में पहुंची थी और कुछ देर बाद ही बिजनेसमैन ने होटल के स्टाफ को बताया कि उसकी महिला दोस्त की तबीयत बिगड़ गई है। ब्यूटीशियन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बिजनेसमैन अस्पताल से गायब हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला कायम कर जांच शुरू की।

होटल के कमरे में संदिग्ध मौत

इंदौर शहर के तिलक नगर स्थित एलएक्स होटल में 32 वर्षीय महिला ब्यूटीशियन पाइप कारोबारी दीपक खंडेलवाल के साथ पहुंची थी। दोनों ने एक कमरा किराये पर लिया था, बताया गया है कि कुछ देर बाद ही कारोबारी ने होटल के स्टाफ को सूचना दी कि महिला मित्र की तबीयत खराब हो गई है। होटल का स्टाफ कमरे में पहुंचा तो ब्यूटीशियन के मुंह से झाग निकल रहा था। गंभीर हालत में उसे कारोबारी दीपक खंडेलवाल व होटल का स्टाफ अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कारोबारी दीपक खंडेलवाल अस्पताल से फरार हो गया।

दो बेटियों की मां थी ब्यूटीशियन

पुलिस ने घटना की सूचना ब्यूटीशियन के परिजन को दी जिसके बाद उसके पिता अस्पताल पहुंचे। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी अपने पति से अलग रहती थी और उसकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र 8 और 14 साल है। वो एक पार्लर में काम करती थी और वहीं पर उसकी दीपक खंडेलवाल से पहचान हुई थी। पिता ने पुलिस को बताया है कि बेटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर को दोनों होटल पहुंचे थे और शाम को दीपक ने होटल स्टाफ को तबीयत बिगड़ने की सूचना दी। संदिग्ध परिस्थितियों में ब्यूटीशियन की मौत होने के कारण पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, फिलहाल सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं।

Mauganj News: बच्चे रोकते रहे नहीं माना पिता… जन्मदिन पर छिना बच्चों से मां का साथ

ये भी पढ़ें
woman death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 06:31 pm

Published on:

10 Sept 2026 06:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Indore News: होटल के कमरे में ब्यूटीशियन की संदिग्ध मौत, कुछ देर पहले बिजनेसमैन के साथ आई थी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्याज के दाम में फिर आया उछाल, इंदौर में 30 रुपए से उछलकर अब हुई 70 रुपए किलो

Onion Price Hike
इंदौर

इंदौर में श्रीराम मंदिर की जमीन पर शराब दुकान, विधायक के रिश्तेदार वसूल रहे 36 लाख सालाना किराया

indore ram mandir land liquor shop mla malini gaur relative rent
इंदौर

इंदौर-खलघाट 4-लेन पर अब NHAI खुद संभालेगा टोल प्लाजा, टेंडर प्रक्रिया शुरू

फोरलेन हाईवे, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
इंदौर

राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ के लिए 150000 रजिस्ट्रेशन, इंदौर कांग्रेस ने मनाया जश्न, वेन्यू पर अब भी सस्पेंस

rahul gandhi chhatron ki goonj 150000 registrations congress celebrates
इंदौर

300 किलो विस्फोटक चोरी ने उड़ाई पुलिस की नींद, इंदौर SIT तलाश रही सुराग

Indore Explosive Theft
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.