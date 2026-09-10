Indore News: होटल के कमरे में ब्यूटीशियन की संदिग्ध मौत, कुछ देर पहले बिजनेसमैन के साथ आई थी

पुलिस ने घटना की सूचना ब्यूटीशियन के परिजन को दी जिसके बाद उसके पिता अस्पताल पहुंचे। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी अपने पति से अलग रहती थी और उसकी दो बेटियां हैं जिनकी उम्र 8 और 14 साल है। वो एक पार्लर में काम करती थी और वहीं पर उसकी दीपक खंडेलवाल से पहचान हुई थी। पिता ने पुलिस को बताया है कि बेटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर को दोनों होटल पहुंचे थे और शाम को दीपक ने होटल स्टाफ को तबीयत बिगड़ने की सूचना दी। संदिग्ध परिस्थितियों में ब्यूटीशियन की मौत होने के कारण पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, फिलहाल सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिए हैं।