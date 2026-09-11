MP में 25 सितंबर से शुरू होगी सरकारी बस सेवा, जानें क्या होगा खास

0-वर्ष 2005 में राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाएं स्थगित हो गई थी।

0-राज्य में करीब 20 साल तक प्राइवेट ऑपरेटरों ने बसों का संचालन किया गया।

0-मुख्यमंत्री ने दोबारा बस सेवा शुरू करने के लिए योजना को मंजूरी दी।

0-एमपीवायपीएल के अंतर्गत अब राज्य में बसें चलाई जाएंगी।

0-इस समिट में स्टार्टअप्स, एआई विशेषज्ञों का शामिल किया गया है।

0-राज्य स्तर पर यात्री परिवहन कंपनी का गठन किया गया है।

0-राज्य में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां बनाई गई हैं।

0-जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में परिवहन सलाहकार समिति गठित की गई हैं।

0-प्रदेश में करीब 55 जिलों के रूट्स का सर्वे हो चुका है।

0-150 सिटी बस रूट, 450 इंटरसिटी रूट और 436 इंटरस्टेट रूट का सर्वे किया है।

0-बसों में पैनिक बटन, जीपीएस, लाइव लोकेशन जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं।

0-बसों में इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी मॉडल्स को प्राथमिकता दी गई है।