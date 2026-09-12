Rajasthan Weather: विदाई से पहले मानसून फिर सक्रिय, 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट; जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

जयपुर। विदाई से पहले मानसून एक बार फिर राजस्थान में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को मानसून ट्रफ लाइन के श्रीगंगानगर, जबलपुर और कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजरने से अलवर, बारां, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली और भरतपुर जिलों में बारिश हुई। वहीं, जयपुर में दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी व हल्की बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश खैरथल तिजारा के कोटकासिम में 45 मिमी दर्ज की गई।