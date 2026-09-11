Ganesh Chaturthi 2026: घर पर कैसे बनाएं गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्ति? 7 स्टेप्स में यहां देखें वीडियो

गणेश उत्सव में इस बार शहर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी गढ़ा जा रहा है। पिछले चार वर्षों से बच्चों और बड़ों के लिए मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने की कार्यशाला आयोजित कर रही हूं। यहां लोग तैयार प्रतिमा खरीदने के बजाय अपने हाथों से मिट्टी को आकार देकर बप्पा की प्रतिमा तैयार करते हैं। यह गतिविधि केवल कला सीखने तक सीमित नहीं, बल्कि आस्था और प्रकृति से जुड़ने का अनुभव है। मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन के बाद आसानी से प्रकृति में घुल जाती है और इसी मिट्टी का उपयोग पौधे लगाने में भी किया जा सकता है। पहल का संदेश साफ है “बप्पा घर आएं श्रद्धा से और प्रकृति में लौटें प्रेम से।” -श्रेया जैन, आर्टिस्ट, जयपुर