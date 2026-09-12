विस्तार के बाद अब सामूहिक सामथ्र्य साबित करने की परीक्षा

विस्तार उसकी पहुंच बढ़ाए, उसकी अंत:संगति को क्षीण न करे। इसके लिए ब्रिक्स को समानता नहीं, बल्कि लचीली सहयोग-व्यवस्था की आवश्यकता है। शिखर सम्मेलन, मंत्रिस्तरीय संवाद, शेरपा प्रक्रिया, विषयगत कार्यसमूह, व्यापारिक एवं शैक्षणिक नेटवर्क, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था पहले से उसकी संस्थागत आधारभूमि हैं। इन्हें ऐसी बहुस्तरीय संरचना में विकसित किया जा सकता है, जहां सभी सदस्य प्रत्येक विषय पर समान गति से आगे बढऩे के लिए बाध्य न हों, किंतु जहां हित और क्षमताएं अभिसरित हों। प्रभावी बहुपक्षवाद का अर्थ प्रत्येक प्रश्न पर एकरूपता नहीं, बल्कि मतभेदों के बीच साझा हितों पर कार्रवाई की क्षमता है। यही संतुलन ब्रिक्स की वैश्विक भूमिका को भी परिभाषित करना चाहिए। उसे स्वयं को किसी पश्चिम-विरोधी शक्ति-ध्रुव में परिवर्तित किए बिना वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को सशक्त स्वर देना चाहिए। भारत का विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ सहयोग करते हुए अपनी निर्णय-स्वतंत्रता को अक्षुण्य रखने का व्यापक रणनीतिक दर्शन यहां उपयोगी हो सकता है। विश्व व्यापार संगठन के पुनरोद्धार, वैश्विक आर्थिक शासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अधिक प्रभावी भागीदारी और विकास-वित्त के विस्तार के माध्यम से ब्रिक्स मौजूदा व्यवस्था को विस्थापित करने के बजाय उसे और संतुलित बनाने की शक्ति बन सकता है। वैश्विक दक्षिण को सिर्फ अधिक मुखर प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि बिखरी क्षमताओं के बीच सशक्त सेतु चाहिए। भारत-चीन प्रतिस्पर्धा, रूस और पश्चिम के बीच तनाव तथा सदस्य देशों की भिन्न प्राथमिकताएं ब्रिक्स की जटिलता को रेखांकित करती हैं। पर द्विपक्षीय प्रतिद्वंद्विताएं बहुपक्षीय गतिरोध का रूप न लें, यही उसकी राजनीतिक परिपक्वता की कसौटी होगी।



किसी संस्था की वास्तविक शक्ति उसके घोषणापत्रों की शब्दावली में नहीं, बल्कि उन संकल्पों की सतत परिणति में परिलक्षित होती है। प्रत्येक प्रमुख निर्णय समयबद्ध क्रियान्वयन, स्पष्ट उत्तरदायित्व और नियमित समीक्षा से आबद्ध हो तथा शिखर सम्मेलनों के मध्य संस्थागत तंत्र उसे निरंतर गति देता रहे। ब्रिक्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह व्यापक हो सकता है। भारत की अध्यक्षता की ऐतिहासिक कसौटी अब यह होगी कि क्या यह व्यापकता उसे अधिक सक्षम और प्रभावी भी बना सकती है। विस्तार ने उसे परिवर्तित होती विश्व-व्यवस्था का प्रतिबिंब बनाया है, किंतु सामूहिक सामथ्र्य ही उसे उस व्यवस्था की दिशा को प्रभावित करने वाली सशक्त शक्ति में रूपांतरित कर सकती है।