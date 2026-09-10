प्रियंका गांधी के नाम पर साइबर स्कैम! AI वाली आवाज और VIDEO से ठगी की कोशिश, ऑफिस ने जारी किया अलर्ट

साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ठग अब लोगों का भरोसा जीतने के लिए AI टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। नामचीन हस्तियों, नेताओं और अभिनेताओं के चेहरे और आवाज का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच दिया जाता है।

साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर कोई वीडियो बहुत कम समय में भारी मुनाफे का दावा करे, तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि यह स्कैम हो सकता है। इसके अलावा सरकार या किसी नेता से जुड़ी किसी भी योजना पर भरोसा करने से पहले हमेशा उनकी आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर ही पुष्टि करनी चाहिए। साथ ही, सोशल मीडिया पर आए किसी भी अनजाने लिंक पर अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी शेयर करने से बचना बेहद जरूरी है।