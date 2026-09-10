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पंजाब में गुलजार सिंह केस में नया मोड़, परिवार का आरोप- प्रशासन ने दबाव डालकर कराया अंतिम संस्कार

Gulzar Singh: पंजाब के संगरूर में दलित मजदूर गुलजार सिंह की मौत के मामले में नया मोड़। परिवार ने प्रशासन पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाया, राहुल गांधी ने मांगा पंजाब के वित्त मंत्री का इस्तीफा। जानें क्या हैं पूरा मामला...
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सैनग्रूर

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Pratiksha Gupta

Sep 10, 2026

Gulzar Singh Family, Punjab Sangrur Suicide

पंजाब में गुलजार सिंह की मौत पर परिवार ने प्रशासन पर लगाए दबाव बनाने का आरोप (@arvindkhannaoff)

Gulzar Singh Case: पंजाब के संगरूर से सामने आया दलित मजदूर गुलजार सिंह की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस घटना में एक बड़ा और नया मोड़ आ गया है। मृतक गुलजार सिंह के पूरे परिवार ने एक वीडियो जारी कर संगरूर प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने उन पर दबाव बनाकर गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार करवाया और उन्हें अपनी धार्मिक रस्में तक ठीक से पूरी नहीं करने दी। परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार के बाद की बाकी रस्में पूरी नहीं करेंगे। परिवार ने पूरे पंजाब के लोगों से मदद और समर्थन की गुहार लगाई है।

आखिर क्या था पूरा मामला?

47 वर्षीय गुलजार सिंह संगरूर जिले के दिरबा गांव के रहने वाले थे और दलित समुदाय से आते थे। 6 सितंबर को दिरबा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गुलजार सिंह ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सीधे सवाल किया था कि इलाके में नशे की सप्लाई इतनी आसानी से क्यों हो रही है? इस घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें गुलजार सिंह नशे की उपलब्धता पर सवाल उठाते दिख रहे हैं और अपनी मौत के लिए स्थानीय सरपंच को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोमवार रात उन्होंने कथित तौर पर जहर खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई।

'प्रशासन ने जबरन कराया अंतिम संस्कार'

शुरुआत में मृतक के बेटे की ओर से पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताने की बात सामने आई थी, लेकिन अब पूरे परिवार ने एक साथ आकर सच उजागर करने का दावा किया है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जबरन बेटे और रिश्तेदारों पर दबाव बनाया ताकि जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। परिवार ने पंजाब की जनता से इंसाफ के लिए समर्थन की अपील की है।

राहुल गांधी ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला

इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को तुरंत वित्त मंत्री हरपाल चीमा से इस्तीफा लेना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल पूछने वाले आम नागरिकों और दलितों को डराया-धमकाया जा रहा है। उन्होंने संगरूर के ही एक अन्य युवक मोहनजीत सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उसे भी प्रताड़ित किया गया था।

अब तक क्या हुई पुलिस कार्रवाई?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब तक इस केस में 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

पंजाब में दलित व्यक्ति की मौत की SIT जांच, मंत्री से टकराव के बाद सामने आया जातीय उत्पीड़न का आरोप

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Dalit man death Punjab, Sangrur Dalit man death

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Updated on:

10 Sept 2026 12:00 pm

Published on:

10 Sept 2026 11:56 am

Hindi News / National News / पंजाब में गुलजार सिंह केस में नया मोड़, परिवार का आरोप- प्रशासन ने दबाव डालकर कराया अंतिम संस्कार

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