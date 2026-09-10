पंजाब में गुलजार सिंह केस में नया मोड़, परिवार का आरोप- प्रशासन ने दबाव डालकर कराया अंतिम संस्कार

Gulzar Singh Case: पंजाब के संगरूर से सामने आया दलित मजदूर गुलजार सिंह की मौत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस घटना में एक बड़ा और नया मोड़ आ गया है। मृतक गुलजार सिंह के पूरे परिवार ने एक वीडियो जारी कर संगरूर प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने उन पर दबाव बनाकर गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार करवाया और उन्हें अपनी धार्मिक रस्में तक ठीक से पूरी नहीं करने दी। परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार के बाद की बाकी रस्में पूरी नहीं करेंगे। परिवार ने पूरे पंजाब के लोगों से मदद और समर्थन की गुहार लगाई है।