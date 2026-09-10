BRICS Summit: पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती या अंदरूनी विभाजन का डर? जानें नई दिल्ली सम्मेलन पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ

1 जनवरी 2026 से शुरू हुई भारत की इस अध्यक्षता का थीम रखा गया है, "बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी।" यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊ विकास। भारत ने इसके लिए चार बड़े स्तंभों पर काम किया है। पहला स्तंभ है आर्थिक और संस्थागत मजबूती, ताकि सदस्य देश सप्लाई चेन में रुकावट, महामारी और जलवायु संकट जैसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकें। दूसरा स्तंभ है नवाचार यानी इनोवेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फिनटेक जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा दिया गया। तीसरा स्तंभ सहयोग का है, जिसके तहत व्यापार सुगमता और नीतिगत तालमेल पर जोर दिया गया। चौथा स्तंभ टिकाऊ विकास का है, जिसमें जलवायु और हरित वित्त जैसे मुद्दे शामिल रहे।