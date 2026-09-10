तमिलनाडु उपचुनाव के लिए TVK ने उतारे उम्मीदवार, AIADMK छोड़कर पार्टी में आए दोनों नेताओं पर लगाया दांव

मरगाथम कुमारवेल और पी. सत्यबामा के उम्मीदवार बनाए जाने की सबसे खास बात यह है कि दोनों पिछले विधानसभा चुनाव में AIADMK के दो पत्ती चुनाव चिह्न पर चुनाव जीते थे। उस चुनाव में दोनों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में DMK के उम्मीदवारों को हराया था। बाद में दोनों विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 25 मई को विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके कुछ समय बाद दोनों TVK में शामिल हो गए।