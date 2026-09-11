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बंगाल में 15 हजार करोड़ की परियोजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेज, CM सुवेंदु अधिकारी ने गिनाईं उपलब्धियां

West Bengal CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना, 600 करोड़ रुपए की अमूल सुविधा, रोबोटिक फायर-फाइटिंग सिस्टम और L&amp;T डेटा सेंटर समेत कई बड़े प्रोजेक्ट में प्रगति की जानकारी दी।
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कोलकाता

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Imran Ansari

Sep 11, 2026

Suvendu Adhikari

बंगाल में 15 हजार करोड़ की परियोजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेज , फोटो सोर्स- ANI

Suvendu Adhikari; पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में पिछले चार महीनों के दौरान कई बड़ी परियोजनाओं में हुई प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना, 600 करोड़ रुपए की अमूल सुविधा, रोबोटिक फायर-फाइटिंग सिस्टम और L&T के डेटा सेंटर समेत कई योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि पिछले चार महीनों में राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि गंगोनी में एक परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए की बड़ी प्रतिबद्धता की गई है, जबकि 15,000 करोड़ रुपए की एक विशाल परियोजना भी शुरू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने रोबोटिक फायर-फाइटिंग सिस्टम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से उन जगहों पर भी आग बुझाने का काम किया जा सकेगा, जहां बड़े पारंपरिक फायर टेंडर नहीं पहुंच पाते। अधिकारी ने कहा कि इस तरह की तकनीक से आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

अमूल की 600 करोड़ रुपए की परियोजना

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य में अमूल से जुड़ी 600 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत एक बड़ी सुविधा का निर्माण किया जा रहा है और परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने L&T के एक बड़े डेटा सेंटर का भी उल्लेख किया। अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और डेटा सेंटर का उद्घाटन भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ये बातें कोलकाता के साल्ट लेक सिटी सेंटर के पास स्टाइल बाजार में आयोजित ‘Fashion Wardrobe’ कार्यक्रम में कहीं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता भी मौजूद रहे।

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी

अधिकारी के बयान ऐसे समय आए हैं, जब पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इनमें नंदीग्राम विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट बरकरार रखने के फैसले के बाद खाली हुई थी। विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीत दर्ज की थी।

इस बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि नंदीग्राम के लोगों का अधिकारी से खास जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो भी अधिकारी के उम्मीदवार की जीत होगी। वहीं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने नंदीग्राम में विकास की कमी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नंदीग्राम सीट अपने पास रखनी चाहिए थी।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी की विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर भी 6 अक्टूबर को उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। इन सभी सीटों के नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

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Updated on:

11 Sept 2026 05:30 pm

Published on:

11 Sept 2026 05:29 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / बंगाल में 15 हजार करोड़ की परियोजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेज, CM सुवेंदु अधिकारी ने गिनाईं उपलब्धियां

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