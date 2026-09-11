बंगाल में 15 हजार करोड़ की परियोजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम तेज, CM सुवेंदु अधिकारी ने गिनाईं उपलब्धियां

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य में अमूल से जुड़ी 600 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत एक बड़ी सुविधा का निर्माण किया जा रहा है और परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। उन्होंने L&T के एक बड़े डेटा सेंटर का भी उल्लेख किया। अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और डेटा सेंटर का उद्घाटन भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ये बातें कोलकाता के साल्ट लेक सिटी सेंटर के पास स्टाइल बाजार में आयोजित ‘Fashion Wardrobe’ कार्यक्रम में कहीं। कार्यक्रम में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता भी मौजूद रहे।