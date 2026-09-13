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पुतिन से शी जिनपिंग तक, BRICS Summit के 3 दिनों में PM मोदी ने की 15 अहम द्विपक्षीय बैठकें, कई नेताओं से अलग बातचीत

नई दिल्ली में 18वें BRICS Summit के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने तीन दिनों में 15 द्विपक्षीय बैठकें कीं। पुतिन, शी जिनपिंग समेत कई देशों के नेताओं से मुलाकात हुई।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 13, 2026

BRICS Summit 2026

ब्रिक्स समिट 2026(फोटो-IANS)

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के समापन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिन की व्यस्त कूटनीतिक गतिविधियां भी चर्चा में हैं। भारत मंडपम में शुक्रवार से रविवार दोपहर तक प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS देशों और आमंत्रित देशों के कई नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अलावा उन्होंने सम्मेलन में शामिल कई राष्ट्राध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ अलग से भी बातचीत की। तीन दिनों के दौरान पीएम मोदी ने BRICS के विभिन्न सत्रों को संबोधित करने के साथ-साथ विदेशी नेताओं के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उनकी मुलाकातों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत कई देशों के शीर्ष नेता शामिल रहे।

शुक्रवार को पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार दोपहर भारत मंडपम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक से अपनी कूटनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने उसी शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के साथ भी मुलाकात की।

शनिवार को कई देशों के नेताओं से बातचीत

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी भारत मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने BRICS सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत किया। उन्होंने 'समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना' विषय पर आयोजित बंद सत्र को संबोधित किया।

BRICS नेताओं के साथ इन कार्यक्रमों में भी शामिल हुए PM मोदी

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS नेताओं के साथ 'भारत इनोवेट्स' प्रदर्शनी का दौरा किया। इसके बाद सभी नेताओं के साथ पारंपरिक फैमिली फोटो सेशन में हिस्सा लिया और भारत मंडपम के लॉन में संयुक्त रूप से पौधरोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी की सबसे अहम द्विपक्षीय बैठकों में से एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई। दिन का समापन प्रधानमंत्री की ओर से BRICS नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज के साथ हुआ।

रविवार को भी लगातार हुईं द्विपक्षीय बैठकें

रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS के साझेदार देशों और आउटरीच के लिए आमंत्रित देशों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता: समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य को आकार देना विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री की लगातार द्विपक्षीय बैठकें हुईं। उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये, नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टीमा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं।

कई नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों से भी बातचीत

15 औपचारिक द्विपक्षीय बैठकों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS की विभिन्न बैठकों में हिस्सा लेने वाले कई देशों के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ अलग-अलग बातचीत भी की। इस तरह तीन दिनों के दौरान BRICS शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगातार बैठकों, सत्रों और विदेशी नेताओं के साथ बातचीत से भरा रहा।

BRICS में दुनिया को भारत ने क्या संदेश दिया? मोदी की कूटनीति, मतभेदों के बावजूद कैसे बनी सहमति?

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India BRICS Summit

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Updated on:

13 Sept 2026 07:44 pm

Published on:

13 Sept 2026 07:44 pm

Hindi News / National News / पुतिन से शी जिनपिंग तक, BRICS Summit के 3 दिनों में PM मोदी ने की 15 अहम द्विपक्षीय बैठकें, कई नेताओं से अलग बातचीत

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