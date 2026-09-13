पुतिन से शी जिनपिंग तक, BRICS Summit के 3 दिनों में PM मोदी ने की 15 अहम द्विपक्षीय बैठकें, कई नेताओं से अलग बातचीत

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के समापन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिन की व्यस्त कूटनीतिक गतिविधियां भी चर्चा में हैं। भारत मंडपम में शुक्रवार से रविवार दोपहर तक प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS देशों और आमंत्रित देशों के कई नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें कीं। इसके अलावा उन्होंने सम्मेलन में शामिल कई राष्ट्राध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ अलग से भी बातचीत की। तीन दिनों के दौरान पीएम मोदी ने BRICS के विभिन्न सत्रों को संबोधित करने के साथ-साथ विदेशी नेताओं के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उनकी मुलाकातों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन समेत कई देशों के शीर्ष नेता शामिल रहे।