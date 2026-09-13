राघव चड्ढा से धोखा खाने के बाद अब अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे केजरीवाल, AAP छोड़ने वाले नेताओं के लिए कही बड़ी बात

Arvind Kejriwal:आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फिलहाल गोवा के दौरे पर हैं। गोवा में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए AAP और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (GFP) के गठबंधन करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर राधव चड्ढा सहित 7 सांसदों के पार्टी छोड़कर जाने के मामले को उछाला है। गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि भविष्य में पार्टी राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय पहले से ज्यादा सावधानी बरतेगी। यह टिप्पणी उन्होंने ऐसे समय में की है जब पिछले कुछ महीनों में राज्यसभा में पार्टी को बड़ा झटका लगा और उसके कई सांसद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चले गए।