गुलजार सिंह कौन थे? उनकी सुसाइड से गरमाई पंजाब की सियासत, विपक्ष ने खोला AAP के खिलाफ मोर्चा

गुलजार सिंह वाल्मीकि समुदाय से थे। वह गांव में खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करते थे। परिवार के मुताबिक, उनके बड़े बेटे को ड्रग्स की लत लग गई थी। इससे पूरा परिवार परेशान था। परिवार का दावा है कि बेटा रोज करीब 800 रुपये कमाता था। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च हो जाता था। हालात यहां तक पहुंच गए कि घर का सामान तक बेचने की नौबत आ गई। परिवार के मुताबिक, बेटे ने कथित तौर पर मां की सोने की बालियां बेच दीं। घर के बर्तन और LPG सिलेंडर भी बेच दिए। यहां तक कि गुलजार द्वारा मेहनत से जुटाया गया गेहूं भी बेच दिया गया।